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Грегг Попович: «У «Сперс» нет такого игрока, как Макколлум»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович прокомментировал поражение от «Нового Орлеана» (117:126) и великолепное выступление защитника «Пеликанс» Си Джей Макколлума – 40 очков, 9 передач, 8 подборов.

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