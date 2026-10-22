Помните, как в школе казалось, что все эти дроби, проценты и уравнения с иксами никогда не пригодятся в реальной жизни? Прошли годы, и формулы действительно подзабылись, а калькулятор в смартфоне стал верным спутником.
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