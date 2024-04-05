Финансовый прокол: на ком скажется затея отмены карты «Мир» Елена ГалицкаяВ последнее время стало очевидно, что технологическая война перешла на новый уровень, когда государства начинают использовать финансовые инструменты в качестве оружия.
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