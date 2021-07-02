Журнал «Профиль»

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О возможном дизайне новых банкнот рассказали в Банке России

О возможном дизайне новых банкнот рассказали в Банке России

На обновленной купюре достоинством 1000 рублей с большой долей вероятности появится Нижегородский Кремль, либо другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе собор Александра Невского, Чкаловская лестница и Главный ярмарочный дом.

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