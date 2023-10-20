Пашинян снова попытался подмазаться к ЕС, забыв о своём обещании России

Глава правительства отметил посредничество Евросоюза в процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку19 октября премьер-министр Армении заявил о существовании некой дорожной карты по нормализации отношений с Азербайджаном.
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