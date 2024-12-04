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Певица Глюкоза объяснила резкую смену имиджа: "Был тяжелый год"

Певица Глюкоза объяснила резкую смену имиджа: "Был тяжелый год"

Певица Наталья Чистякова-Ионова объяснила, почему решила избавиться от длинных волос. Она отметила, что для нее этот год оказался непростым, и вместе со сменой имиджа Глюкоза планирует также отбросить в сторону все негативные переживания.

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