В МИД РФ отреагировали на покушение на Трампа

В связи с ранением на митинге в Пенсильвании экс-главы Белого дома Дональда Трампа официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о наблюдающемся в Соединенных Штатах стимулировании разжигания ненависти к политоппонентам.
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