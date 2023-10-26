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Ванда Нара о борьбе с лейкемией: «Я плакала, детям тоже было грустно. Участвую в «Танцах со звездами», чтобы они думали, что все в порядке»

Ванда Нара о борьбе с лейкемией: «Я плакала, детям тоже было грустно. Участвую в «Танцах со звездами», чтобы они думали, что все в порядке»

В июле аргентинские СМИ сообщили, что у супруги форварда «Галатасарая» Мауро Икарди диагностировано злокачественное заболевание кроветворной системы.

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