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Царьград

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Вучич назвал странным отказ позвать Россию на годовщину освобождения Освенцима

Вучич назвал странным отказ позвать Россию на годовщину освобождения Освенцима

Решение Польши не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-й годовщины концлагеря Аушвиц-Биркенау является очень странным, заявил президент Сербии Александар Вучич.

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