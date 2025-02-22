Адвокат рассказала о способах раздела ипотечной квартиры при разводе

Прежде, чем купить квартиру в ипотеку, стоит оценить все связанные с этим риски, в том числе и случай, если супруги захотят прекратить брачные отношения, рассказала «Известиям» 22 февраля адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко.
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