Адвокат рассказала о способах раздела ипотечной квартиры при разводе

Прежде, чем купить квартиру в ипотеку, стоит оценить все связанные с этим риски, в том числе и случай, если супруги захотят прекратить брачные отношения, рассказала «Известиям» 22 февраля адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко.