Пенсионер на автомобиле сбил школьника в центре Уссурийска

73-летний водитель минивэна не пропустил на пешеходном перехода в центре Уссурийска 11-летнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.
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