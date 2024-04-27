Вице-президент АТОР Мурадян опроверг данные о массовом аннулировании туров на майские праздники в РФ

СМИ сообщили о рекордной за последние три года доли аннулирования туров на майские праздники в РФ. С таким выводом не согласился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, рассказало ИА НСН.
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