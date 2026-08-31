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Политолог раскрыл условие для переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Политолог раскрыл условие для переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Встреча лидеров уместна лишь тогда, когда все спорные пункты уже согласованы на экспертном уровне Политолог-международник Геворг Мирзаян предположил в разговоре с "Абзацем", что трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины возможна только при условии, что Киев согласится на вывод своих войск из Донбасса.

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