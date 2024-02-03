Пьяный водитель обвинил гаишников в краже пива и денег

В декабре 2023 года в Карасукском районе Новосибирской области произошел инцидент, в котором водитель «Газели», привлеченный к ответственности за отказ от освидетельствования на опьянение, обвинил инспекторов ГИБДД в краже из его машины двух бутылок пива и 13,6 тыс.