Об эпидемиологической ситуации по кори в Карагандинской области

В Карагандинской области ежедневно регистрируется до 10 случаев заражения корью среди населения. Большая часть заболевших – невакцинированные дети в возрасте от года до 4 лет, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии