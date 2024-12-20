«Грязная ругань от Зеленского, даже с матом. Итог прямой линии Путина»: эксперт

После «Прямой линии» президента России Владимира Путина на него набросились с «грязной руганью». Лидер Украины Владимир Зеленский и глава офиса украинского президента Андрей Ермак начали оскорблять главу российского государства, даже позволили себе матерные слова.
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