На Арцеуловской пенсионер порезал сожителя дочери, который ее избивал

В Приморском районе 70-летний мужчина решил разобраться с сожителем дочери, который избивал женщину. После словесной перепалки несостоявшийся зять начал бить пожилого петербуржца, вступившегося за свою наследницу.
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