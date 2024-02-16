В Самаре заработала новая установка для изучения образования органики во Вселенной

В Самаре создана космическая фабрика "кирпичиков" жизни: самарский университет имени Королева стал местом создания новой научной установки мирового уровня, которая позволяет изучать процесс образования живой материи во Вселенной.
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