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Царьград

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Баранчик: Украинское подполье стало активнее сотрудничать с Россией

Баранчик: Украинское подполье стало активнее сотрудничать с Россией

После долгого затишья наконец-то продолжились переговоры по урегулированию конфликта на Украине. 5 сентября в Москве побывали американские переговорщики — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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