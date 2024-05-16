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Глава Евросовета обсудил протесты в Грузии с Зурабишвили

Глава Евросовета обсудил протесты в Грузии с Зурабишвили

Шарль Мишель, глава Евросовета, заявил о том, что он обсудил протесты в Грузии из-за принятия закона об иностранных агентах с президентом и премьер-министром Грузии Саломе Зурабишвили и Ираклием Кобахидзе.

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