Глава Евросовета обсудил протесты в Грузии с Зурабишвили

Шарль Мишель, глава Евросовета, заявил о том, что он обсудил протесты в Грузии из-за принятия закона об иностранных агентах с президентом и премьер-министром Грузии Саломе Зурабишвили и Ираклием Кобахидзе.
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