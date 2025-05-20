Рубио: США не готовы говорить о поддержке закона о новых санкциях против РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа пока не готова выразить поддержку законопроекту сенатора-республиканца Линдси Грэма*, предусматривающему новые санкции против России.
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