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Закон, порядок, государство

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История великой державы заканчивается: иллюзии о США разбились вдребезги

История великой державы заканчивается: иллюзии о США разбились вдребезги

Все иллюзии об Америке разбились вдребезги, приводит слова писателя Хироюки Ицуки GOETHE. По его мнению, это случилось после того, как США показали миру "другое лицо" и стали вести себя непозволительным образом.

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