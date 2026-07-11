Все иллюзии об Америке разбились вдребезги, приводит слова писателя Хироюки Ицуки GOETHE. По его мнению, это случилось после того, как США показали миру "другое лицо" и стали вести себя непозволительным образом.
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