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Нижегородская правда

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Начались работы по благоустройству территории Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде

Начались работы по благоустройству территории Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде

Подрядчик приступил к благоустройству территории Ледового дворца в Нижнем Новгороде. Продолжаются работы по возведению стен и перегородок из гипсокартона, прокладка внутриплощадочных и внутренних инженерных сетей, завершается монтаж кровли, ведутся работы по отделке помещений и монтажу настилов трибун.

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