Норвежские солдаты готовятся ко встрече с русскими. Начали с собственных похорон

что вы так хвастаетесь сначало нужно с украми разобратся и скоро по прогнозам на ютубе будет востоновлен ссср в симсонах обновленый и по ним скандинавы войдут в него посмотрите рф то закрыта де юре..

Н

НС

Самая странная идея - это то, что "Русские покончив с Украиной пойдут дальше". Либо такое говорится по глупости, либо со злым умыслом. Но в реальности ничего подобного быть не может. Не нужна нам ни Прибалтика,ни тем более Норвегия. Просто - не нужна. Могут спать спокойно - Россия НЕ ПРИДЁТ.