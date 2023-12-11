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Норвежские солдаты готовятся ко встрече с русскими. Начали с собственных похорон

Норвежские солдаты готовятся ко встрече с русскими. Начали с собственных похорон

(самое главное пусть места под обширные кладбища заранее приготовят)  NRK сообщает, что норвежские солдаты начали проводить тренировочные похороны, опасаясь обострения украинского конфликта и прихода русских солдат.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
что вы так хвастаетесь сначало нужно с украми разобратся и скоро по прогнозам на ютубе будет востоновлен ссср в симсонах обновленый и по ним скандинавы войдут в него посмотрите рф то закрыта де юре..
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14 час.
Н
НС
Самая странная идея - это то, что &quot;Русские покончив  с Украиной пойдут дальше&quot;. Либо такое говорится по глупости, либо со злым умыслом. Но  в реальности ничего подобного быть не может. Не нужна нам ни Прибалтика,ни тем более Норвегия. Просто - не нужна. Могут спать спокойно - Россия НЕ ПРИДЁТ.
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14 час.
N
Nata
Уточните, только в том случае если сами не позовете.
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13 час.

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