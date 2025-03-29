Отношения Южной Кореи и США переживают кризис

Отношения Южной Кореи и США пребывают в состоянии тихого кризиса, о котором комментаторы мало говорят, но который оказывает влияние на ситуацию на Корейском полуострове, отметили в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
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