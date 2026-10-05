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Строительство 21 века

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Ремонт перед продажей квартиры: когда вложения окупаются, а когда превращаются в донат

Ремонт перед продажей квартиры: когда вложения окупаются, а когда превращаются в донат

Каждый раз, когда речь заходит о продаже недвижимости, всплывает один и тот же вопрос: стоит ли вкладываться в ремонт, чтобы потом получить больше денег? История моей тёти Люды стала для меня отправной точкой в этом разбирательстве.

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