Ремонт перед продажей квартиры: когда вложения окупаются, а когда превращаются в донат

Каждый раз, когда речь заходит о продаже недвижимости, всплывает один и тот же вопрос: стоит ли вкладываться в ремонт, чтобы потом получить больше денег? История моей тёти Люды стала для меня отправной точкой в этом разбирательстве.
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