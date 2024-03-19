Двое детей и их родители из Новосибирска погибли в ДТП в Кузбассе

Сибиряки собирают деньги на похороны, которыми занимается бабушка. Появились подробности о трагедии.На трассе 373 км трассы Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области произошла трагедия, унесшая жизни родителей и двух детей из Новосибирска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии