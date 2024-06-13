Армянский лидер Пашинян, выполняя приказ Запада о развале ОДКБ, потребовал исключения из этой организации Белоруссии

Нынешнее негативное отношение Еревана к Организации Договора о коллективной безопасности, достигшее состояния разговоров о возможном выходе армянской стороны из ОДКБ, может измениться после исключения Минска из объедения.
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