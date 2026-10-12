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Цифровая трансформация России: путь от электронного правительства к мировому лидерству

Цифровая трансформация России: путь от электронного правительства к мировому лидерству

Технологический ландшафт меняется с невероятной скоростью, и порой сложно уловить момент, когда привычные вещи становятся частью истории.

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