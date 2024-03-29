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Лавров обозначил условия возобновления диалога по стратегической стабильности

Лавров обозначил условия возобновления диалога по стратегической стабильности

Осенью 2023 года США передали России неофициальный документ, содержащий призыв вернуться к диалогу по стратегической стабильности, однако он был оставлен без ответа из-за того, что наша страна объявлена противником.

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