Необычную контрабанду обнаружили таможенники в немецком аэропорту Кельн-Бонн. При досмотре багажа пассажира, прилетевшего из Мексики через Стамбул, сотрудники службы нашли десятки ядовитых змей и редких ящериц, спрятанных в бутылках из-под шампуня, пластиковых контейнерах и носках.
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