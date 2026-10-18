Необычную контрабанду обнаружили таможенники в немецком аэропорту Кельн-Бонн. При досмотре багажа пассажира, прилетевшего из Мексики через Стамбул, сотрудники службы нашли десятки ядовитых змей и редких ящериц, спрятанных в бутылках из-под шампуня, пластиковых контейнерах и носках.