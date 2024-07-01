Петровский парк
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Петровский парк

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Дарья Борисова пожелала выпускникам, чтобы сбывались их мечты

Дарья Борисова пожелала выпускникам, чтобы сбывались их мечты

Проект получил большую популярность Директор военно-патриотического центра «Авангард» Дарья Борисова побывала на выпускном в школе № 1252 имени Сервантеса, в которой начинался ее проект «Авангард в школе», где она подружилась и с учителями, и с учениками.

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