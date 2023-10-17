"Ъ": владельцем виллы Тинькова стала птицефабрика экс-министра Ткачева

Новым хозяином ООО "Ла дача Астрахань", на балансе которого находится построенная бывшим владельцем банка "Тинькофф" Олегом Тиньковым вилла "Волга дача" в населенном пункте Вышка Астраханской области, стало ООО "Птицефабрика "Акашевская".
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