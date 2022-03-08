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«Лучшая игра всех времён» — God of War — может превратиться в сериал. Amazon хочет экранизировать культовую серию про бога войны

«Лучшая игра всех времён» — God of War — может превратиться в сериал. Amazon хочет экранизировать культовую серию про бога войны

Похоже, в недалёком будущем мы сможем увидеть экранизацию ещё одной культовой игровой вселенной. Как утверждает источник, Amazon ведёт переговоры касательно возможности создания сериала по игре God of War.

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