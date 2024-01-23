Эффект бумеранга: Звезд-предателей ожидает заслуженный сюрприз

АНГЕЛ АНГЕЛ

Интересно, а когда народ дождется закона в отношении коррупционеров, воров, "народных" избранников за принятие антинародных законов и злоупотребление своими выборными должностями, как и главам госкорпораций и то менеджеров и т.д. о лишении гражданства, реальные сроки давать и конфисковывать имущество и т.д. Начинать надо с себя, а все стальные это продукт вашей проводимой политики и они такие же как и вы, даже лучше вас. Вы за счет народа и его благосостояния наплодили такую "элиту", воспитали молодежь и т.д.