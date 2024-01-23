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Эффект бумеранга: Звезд-предателей ожидает заслуженный сюрприз

Эффект бумеранга: Звезд-предателей ожидает заслуженный сюрприз

Внесенный в понедельник 22 января в Госдуму законопроект о конфискации имущества за фейки об армии России станет заслуженным возмездием для предавших Родину деятелей.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Интересно, а когда народ дождется закона в отношении коррупционеров, воров, &quot;народных&quot; избранников за принятие антинародных законов и злоупотребление своими выборными должностями, как и главам госкорпораций и то менеджеров и т.д. о лишении гражданства, реальные сроки давать и конфисковывать имущество и т.д. Начинать надо с себя, а все стальные это продукт вашей проводимой политики и они такие же как и вы, даже лучше вас. Вы за счет народа и его благосостояния наплодили такую &quot;элиту&quot;, воспитали молодежь и т.д.
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