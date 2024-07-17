«Визгливая украинская колхозница опять воюет с русскими националистами, которые ее пугают больше чем мигранты, НАТО и Запад вместе взятые…» (ц)

Вячеслав 5

Есть простой и главный вопрос-В России долгое время существовали диаспоры многих бывших республик. не было Русской.попробуйте оспорить это господа-наконец мы поняли кто и что мы.время просто пришло .чтобы мы поняли-своих пора защищать.хоть и поздно и никто за границей нам не указ. что делать и где наш путь-у нас одна страна и только в ней мы чувствуем себя людьми.