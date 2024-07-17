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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Визгливая украинская колхозница опять воюет с русскими националистами, которые ее пугают больше чем мигранты, НАТО и Запад вместе взятые…» (ц)

«Визгливая украинская колхозница опять воюет с русскими националистами, которые ее пугают больше чем мигранты, НАТО и Запад вместе взятые…» (ц)

Наезд на Русскую общину в эфире Соловьев Лайф взорвал интернет. Суть - Витязева обвинила Руссие общины в нацизме.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Есть простой и главный вопрос-В России долгое время существовали диаспоры многих бывших республик. не было Русской.попробуйте оспорить это господа-наконец мы поняли кто и что мы.время просто пришло .чтобы мы поняли-своих пора защищать.хоть и поздно и никто за границей нам не указ. что делать и где наш путь-у нас одна страна и только в ней мы чувствуем себя людьми.
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21 мин.
ninikooo Митусова
Эти поганки растут, как после дождя. Кто уже им рот заколет?! Не нравится- в Европу или Каналу- там такие говорливые нарасхват.
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14 мин.
ГМ
Георгий Михалев
&quot;Диаспора - часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплоченные и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности.&quot; ---- Так Вы о чем? Может стоит хотя бы изучить термины?
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10 мин.

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