Владимир Васильев помог обновить Сонковский округ

Владимир Васильев помог жителям Сонковского округа с ремонтом ФАПа и школой. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме посетил село Поречье, где по просьбе фельдшера организовал помощь бизнеса для внешней отделки и ремонта кровли.