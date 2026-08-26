Владимир Васильев помог обновить Сонковский округ

Владимир Васильев помог жителям Сонковского округа с ремонтом ФАПа и школой. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме посетил село Поречье, где по просьбе фельдшера организовал помощь бизнеса для внешней отделки и ремонта кровли.
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