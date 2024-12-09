Последняя морская трагедия в СССР: как волна-убийца потопила траулер «Картли»

Крушение траулера «Картли» стало последнем морским ЧП в истории Советского Союза. Керченский морской рыболовный траулер “Картли” потерпел крушение у западного побережья Великобритании 18 декабря 1991 года, за неделю до распада СССР.
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