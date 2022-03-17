«Сиэтл» обменял Йернкрука в «Калгари» на 3 драфт-пика

«Сиэтл» объявил об обмене форварда Калле Йернкрука в «Калгари». За 30-летнего шведа «Кракен» получил взамен выбор во втором раунде драфта-2022, выбор в третьем раунде драфта-2023 и выбор в седьмом раунде драфта-2024.