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«Сиэтл» обменял Йернкрука в «Калгари» на 3 драфт-пика

«Сиэтл» объявил об обмене форварда Калле Йернкрука в «Калгари». За 30-летнего шведа «Кракен» получил взамен выбор во втором раунде драфта-2022, выбор в третьем раунде драфта-2023 и выбор в седьмом раунде драфта-2024.

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