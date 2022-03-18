Надаль об Алькарасе: «В плане карьеры он неудержим. Я желаю ему только успехов – не в нашем матче, но в целом»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий матч против Карлоса Алькараса.

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