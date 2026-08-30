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Мировое обозрение

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США нанесли удар по пусковым установкам Ирана на острове Ларк, погибли двое

США нанесли удар по пусковым установкам Ирана на острове Ларк, погибли двое

США нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларк в Ормузском проливе. Атака последовала после того, как американские военные заметили подготовку к возможному запуску ракет с морскими минами в сторону пролива.

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