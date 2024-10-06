🇮🇱🇵🇸 Минувшей ночью израильские войска нанесли серию ударов по сектору Газа: попадания пришлись как по столице палестинского анклава, так и другим подконтрольным ХАМАС населенным пунктам.
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🇮🇱🇵🇸 Минувшей ночью израильские войска нанесли серию ударов по сектору Газа: попадания пришлись как по столице палестинского анклава, так и другим подконтрольным ХАМАС населенным пунктам.
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