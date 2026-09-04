Генералы против мегаполисов: кто выиграет в битве за безопасность Юлия ЧелкановаПравительство России распорядилось создать среднюю общеобразовательную школу № 22, которая будет находиться в ведении Министерства обороны.
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