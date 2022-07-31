Бензин опять подорожает. Даже если рубль не упадёт

Наше дело – думать Прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Но без них никуда, и не потому, что если оправдается позитивный, можно заявлять – ну что я говорил, а если негативный – я же предупреждал.
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