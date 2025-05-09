Поздравляем наших читателей с Днем Великой Победы!Друзья, читатели Goha.Ru! От всей души поздравляем вас с Днём Победы — 9 Мая! Этот священный праздник напоминает нам о подвиге наших предков, их мужестве и стойкости в Великой Отечественной войне.