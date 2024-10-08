В Лефортове оператор КРТ построит взрослую и детскую поликлиники

В рамках реорганизации части бывшей промзоны «Серп и Молот» в жилом микрорайоне возведут два объекта здравоохранения: оператор комплексного развития территорий построит здания взрослой и детской поликлиник.
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