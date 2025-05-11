Путин выразил надежду на скорое восстановление отношений с Европой

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в возможности будущего восстановления конструктивных отношений между Россией и европейскими странами, отметив значимость исторического опыта и мнения народов в этом процессе.
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