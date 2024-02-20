Ближайший союзник Путина готовится к Третьей мировой войне – Newsweek

Newsweek испугался заявлений Лукашенко о том, что мир на грани Третьей мировой войны. Такое заявление сделал сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске, комментируя действия запада, который создаёт мировую напряжённость и предпосылки для такой войны Лукашенко сегодня прямо заявил, что основания для опасений по поводу начала Третьей мировой войны есть и они серьёзные.