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Пятый канал

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ФСБ показала кадры задержания жителя Донецка, готовившего теракт на выборах

ФСБ показала кадры задержания жителя Донецка, готовившего теракт на выборах

ФСБ России опубликовала кадры задержания жителя Донецка, которого подозревают в подготовке теракта возле избирательного участка во время выборов в Государственную думу.

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