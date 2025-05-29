Попавшийся снимок озера вдохновил жителя Карелии на поиск «удивительных историй»

Недавно обнаруженный в сети снимок Выгозера, третьего по величине озера Карелии (а точнее, Выгозерского водохранилища), привлек внимание подписчика «Сегежских будней» своей живописностью и историческими загадками.
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